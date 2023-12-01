Глава МИД Австрии не упустил возможности поговорить с Лавровым

Министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг позволил себе общение с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым на полях заседания Совета министров иностранных дел ОБСЕ в Скопье, которое из-за участия Лаврова бойкотировали руководители МИД нескольких стран.

Как утверждает пресс-секретарь топ-дипломата Австрии, в ОБСЕ попросили Шалленберга пообщаться с Лавровым, пишет Reuters.

"По просьбе ОБСЕ и в консультации с председательством (Северной Македонией) министр иностранных дел Шалленберг говорил с министром иностранных дел РФ в кулуарах министерской встречи о пакете назначений на руководящие должности в ОБСЕ", – сказала она.

Она добавила, что как страна, где находится штаб-квартира ОБСЕ, Австрия несет "особую ответственность", именно поэтому Шалленберг согласился на встречу с Лавровым по просьбе ОБСЕ.