Австрия высылает четырех дипломатов РФ из-за подозрений в шпионаже

Министерство иностранных дел Австрии объявило, что высылает четырех российских дипломатов из Вены за деятельность в пользу спецслужб.

"Двое дипломатов посольства России совершили действия, несовместимые с их дипломатическим статусом. Поэтому они объявлены персонами нон грата в соответствии со статьей 9 Венской конвенции о дипломатических сношениях", - говорится в заявлении МИД.

"Двое дипломатов Постоянного представительства России при ООН совершили действия, несовместимые с Соглашением о размещении штаб-квартиры. Они также должны покинуть территорию Австрийской Республики", - заявили в МИД.

Четыре российских дипломата должны покинуть территорию Австрии не позднее одной недели, то есть до 8 февраля.

Во вторник австрийское издание Der Standard сообщило, что Австрия одобрила визы для членов российской делегации в Парламентскую ассамблею Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) несмотря на то, что все они находятся в санкционных списках Европейского Союза, для участия в заседании ПА ОБСЕ 23-24 февраля в Вене.

Все заявленные члены делегации из России находятся в санкционных списках Европейского Союза - в частности глава делегации Петр Толстой и Леонид Слуцкий, известные заявлениями в поддержку войны против Украины.

МИД Австрии подтвердил, что россиянам выдали визы, и объяснил, что это является "юридическим обязательством со стороны Австрии как принимающего государства".

"Австрия заключила с ОБСЕ соглашение об официальной штаб-квартире, и поэтому, согласно международному праву, обязана предоставлять въезд делегатам всех государств-участников ОБСЕ", - говорят в ведомстве.

В австрийском МИД заверили, что "разрешение на въезд будет действительно исключительно для участия в заседании организации, которое начнется 23 февраля и завершится 24 февраля 2023 года".