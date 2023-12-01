Режим Лукашенко ждет от Запада «поименных» доказательств в депортации украинских детей

Белорусские власти отвергают обвинения Запда и ждут подтверждения обвинений в депортации украинских детей.

"В отношении прозвучавших обвинений или предположений в насильственном перемещении или депортации детей с Украины. Здесь ответ очень короткий. Ни одной фамилии нам никто не назвал. Мы ждем", - заявил на заседании министров иностранных дел стран ОБСЕ замглавы МИД РБ Юрий Амбразевич.

"К сожалению, большинство государств НАТО и Европейского союза скатились в своих вступлениях к повторению известных клише и надуманных и необоснованных политических обвинений в адрес Республики Беларусь в широко известном и удобном стиле highly likely», - сказал Амбразевич.