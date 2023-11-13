ЕС осудил режим Лукашенко и призвал к освобождению политзаключенных

Европейский Союз в Международный день солидарности с Беларусью в очередной раз осудил режим Александра Лукашенко за репрессии и ухудшение ситуации с правами человека в стране.

Международный день солидарности с Беларусью отмечается в память о 31-летнем Романе Бондаренко, который трагически погиб 12 ноября 2020 года. Его смерть так и не была расследована, а виновные не были привлечены к ответственности.

"Европейский Союз поддерживает усилия белорусского демократического движения и высоко оценивает мужество и стойкость белорусского народа, который продолжает отстаивать демократию и свои фундаментальные права и свободы, несмотря на жесткие притеснения", – говорится в заявлении главного дипломата ЕС Жозепа Борреля.

"ЕС подтверждает свое требование о немедленном и безусловном освобождении всех политических заключенных в Беларуси", – подчеркнул Боррель.

Отмечается, что ЕС будет поддерживать белорусский народ до тех пор, пока он будет стоять на пути к независимой, демократической и процветающей стране, которая является частью мирной Европы.