НАТО работает над переходом Украины к оперативной совместимости с альянсом

Министры иностранных дел НАТО в среду согласились активизировать работу с Киевом по вопросам, касающимся безопасности, стремясь продемонстрировать продолжающуюся поддержку Украины, несмотря на обострение ближневосточного конфликта.

В своем заявлении по итогам первого заседания совета Украина-НАТО союзники по альянсу пообещали «оставаться твердыми в своих обязательствах по дальнейшему усилению политической и практической поддержки Украины».

Они также заявили, что «будут продолжать поддерживать Украину столько, сколько потребуется», передает BBC.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг в ходе заседания совета призвал союзников делать больше конкретных шагов для поддержки Украины. Он предупредил, что Россия накопила большие запасы ракет в преддверии зимы.

По его словам, Россия «сейчас слабее в военном, политическом и экономическом плане». В то же время он призвал не недооценивать Кремль, подчеркнув, что Россия предпринимает новые удары по энергетической инфраструктуре, «пытаясь оставить Украину в темноте и холоде».

Согласно заявлению альянса, НАТО и Украина уже совместно работают и принимают решение на равных по широкому кругу проблем, включающих оперативную совместимость, энергетическую безопасность, инновации, кибербезопасность и устойчивость армии.

Страны НАТО будут работать над тем, чтобы «помочь восстановить украинский сектор безопасности и обороны и поддержать сдерживание и оборону Украины в долгосрочной перспективе». «В рамках этих усилий мы разрабатываем дорожную карту перехода Украины к полной оперативной совместимости с НАТО», — говорится в заявлении.