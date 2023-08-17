США назвали неправильным сценарием территориальные уступки Украины в обмен на членство в НАТО

Белый дом прокомментировал высказывания руководителя аппарата генерального секретаря НАТО Стиана Йенссена, который допустил членство Украины в Альянсе в обмен на территориальные уступки России.

В ходе брифинга координатор стратегических коммуникаций Совета по нацбезопасности США Джон Кирби отверг переговоры о подобном сценарии вступления Украины в НАТО и назвал его "неправильным".

"Это неправильно. Мы уже говорили о попытках помочь найти путь к членству. Мы публично сказали, что в будущем Украина будет членом НАТО, и на Вильнюсском саммите альянс поддержал эту идею и идею разработать путь для этого окончательного членства", – отметил он.