Финская компания поставляет в Россию грузовики и запчасти к ним

Финская компания HD-Parts продолжает экспортировать грузовики и запчасти к ним в Россию на миллионы евро. Об этом сообщает Yle MOT.

Отмечается, что HD-Parts занимается поставками запчастей к шведским грузовикам Volvo и Scania, получая их непосредственно от заводов в Китае, Гонконге, Тайване. Такой маршрут автозапчастей был построен, поскольку у фирмы нет связей со шведскими автомобильными компаниями.

В расследовании говорится, что Лассе Линдквист, который является председателем правления компании отрицает любое нарушение санкционных ограничений, утверждая, что таможня тщательно проверяла и утверждала все поставки в Россию, и у него есть все необходимые документы.

Зато издание проанализировало перечень запчастей, экспортированных HD-Parts в РФ, и сделала вывод, что многие детали соответствуют списку санкционных товаров.

По словам эксперта по санкциям Эрленда Бьордведта, HD-Parts может стать крупнейшим поставщиком запчастей для грузовиков в России в западном мире.

Кроме запчастей, компания отправляла в РФ и сами грузовики Volvo и Scania. За период большой войны было доставлено несколько подержанных грузовиков, а также прицепов других марок. Эти поставки оцениваются в сотни тысяч евро.