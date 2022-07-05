Последнее обновление: 05.07.2022 15:35

Финляндия арестовала почти 900 российских грузовых вагонов из-за санкций ЕС

Финляндия заблокировала почти 900 грузовых вагонов, принадлежащих российским компаниям, в результате санкций Европейского Союза.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные финского государственного железнодорожного оператора VR и письмо "Российских железных дорог".

Как следует из письма РЖД от 6 июня, из-за введенных в апреле санкций ЕС на поставку российского угля, 865 железнодорожных вагонов из России были арестованы судебными приставами.

Пресс-секретарь VR Тайна Куйтунен подтвердила, что в настоящее время в Финляндии находятся около 800 единиц подсанкционных (грузовых) вагонов.

В целом, финские судебные приставы сообщили агентству Reuters, что заморозили активы нескольких десятков российских и белорусских физических и юридических лиц, включая транспортные фирмы, на сумму не менее 82 миллионов евро в соответствии с санкциями ЕС.

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