Власти Польши заявили, что эмбарго на украинские продукты будет бессрочным

Правительство Польши заявило, что эмбарго на импорт украинских продуктов будет действовать бессрочно.

"Границы не будут открыты, эмбарго на украинские продукты является бессрочным – до его отмены", – заявил министр сельского хозяйства Польши Чеслав Секерский.

По его словам, переговоры с фермерами-митингующими важны для выработки лучших решений, "однако юридическое закрепление любых требований требует времени".

"Нет оснований считать, что то, что я пообещал, не будет реализовано", — добавил Секерский.

Ранее Секерский заявлял, что запрет на импорт украинского зерна в Польшу будет сохраняться до тех пор, пока не будут разработаны соответствующие правила на уровне ЕС.