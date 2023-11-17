The Economist назвал Трампа "самой большой угрозой" для геополитики

Американский еженедельник The Economist посвятил обложку своего выпуска 45-му президенту США и наиболее вероятному кандидату от Республиканской партии на выборах 2024 года Дональду Трампу.

В случае победы на предстоящих выборах Трамп может стать "самой большой геополитической угрозой", отмечает при этом издание.

Трамп на данный момент заручился поддержкой 59% опрошенных граждан США. В то время как действующий лидер Соединенных Штатов Джо Байден получил лишь 37%.

При этом политологи рассматривают победу экс-президента-республиканца как попытку собственного реванша и напоминают, что во время выборов в 2020 году, Трамп прибегал к методам манипуляций, запугиваний и откровенной лжи.

"Вернув себе власть он, несомненно, укрепится в своём внутреннем чувстве, что только проигравшие позволяют себя связывать нормами, обычаями и самопожертвованием, которые составляют основы национального единства. Преследуя своих врагов, Трамп будет вести войну с любым институтом, который станет у него на пути, включая суды и Министерство юстиции", - заявили авторы политической колонки.

Они отметили, что победа Дональда Трампа ударит по позиции Штатов за рубежом.

"А учитывая то, что политика Трампа, скорее всего, остро войдет в разрез с вектором Европы, неутешительные прогнозы для Украины. Диктатор Владимир Путин воспользуется разногласиями на Западе и продолжит наступление на суверенные территории соседа", - считают журналисты издания.