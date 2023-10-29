Бывший вице-президент США Майк Пенс выбыл из гонки за Белый дом

Бывший вице-президент США Майк Пенс заявил, что больше не будет принимать участие в гонке за выдвижение в президенты от Республиканской партии на выборах 2024 года.

«Это не мой момент», — сказал Пенс во время выступления перед членами Еврейской республиканской коалиции (в поддержку членов Республиканской партии еврейского происхождения) в Лас-Вегасе.

«Мы всегда знали, что это сражение будет очень трудным, но у меня нет сожаления», — написал Пенс в своем обращении.

Он — первый представитель Республиканской партии, заявивший о намерении бороться за Белый дом в следующем году и уже выбывший из гонки, передает BBC.

Издание The Hill отмечает, что возможной причиной этого решения может быть малая популярность Пенса на фоне других участников республиканских праймериз.