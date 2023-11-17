Британия, Канада и страны Европы призвали к справедливым выборам в Беларуси

Великобритания, Исландия, Лихтенштейн, Норвегия, Швейцария и Канада выступили с заявлением в адрес Постоянного совета ОБСЕ о ситуации с правами человека в Беларуси, призвав к свободным выборам.

Оно приурочено Международному дню солидарности с Беларусью, который отмечался 12 ноября, и зачитано 16 ноября в Вене послом Канады в Британии Джослин Киннер, сообщает Reform.by.

В нем говорится о репрессиях, политзаключенных, ситуацию со свободой СМИ и общественными организациями в нашей стране.

«С 2020 года началось сближение Беларуси и России, которое завершилось тем, что в феврале 2022 года Россия использовала территорию Беларуси в качестве плацдарма для полномасштабного вторжения на Украину. Соучастие Беларуси в агрессивной войне России против Украины продолжается и сопровождается репрессиями в отношении тех, кто выражает свое несогласие с войной или поддержку украинскому народу. Ни одно из этих политических решений, как представляется, не учитывает пожеланий и интересов народа Беларуси. Народ Беларуси заслуживает собственного независимого, демократического государства, свободного от вмешательства и подчинения России», – подчеркивают авторы.

Заявители отмечают, что парламентские выборы в Беларуси намечены на 25 февраля 2024 года, а следующие президентские выборы состоятся в 2025 году.

«Мы призываем к проведению свободных и справедливых выборов в Беларуси без вмешательства, запугивания и страха преследования, в полном соответствии с международными стандартами. Свобода слова и объединений должна соблюдаться, в том числе для независимых СМИ и политических партий. Все потенциальные кандидаты должны иметь возможность выдвигать свои кандидатуры, не опасаясь ареста или репрессий. Должны быть приглашены международные наблюдатели. Гражданскому обществу должна быть предоставлена возможность играть свою роль в привлечении к ответственности правительств и политических деятелей», – говорится в заявлении.

Авторы также призвали к немедленному освобождению ползаключенных, к прекращению нарушений прав человека и к диалогу, «уважающему волю и права человека».

«Мы твердо солидарны с народом Беларуси и будем продолжать призывать Беларусь к выполнению своих обязательств в рамках ОБСЕ и соблюдению своих международных обязательств, включая защиту прав человека и демократических свобод своего народа», – резюмировали они.