Разведка Великобритании увидела «почти полную зависимость» Лукашенко от России

Ракетные удары российских войск с территории Беларуси по территории Украины и заявления Лукашенко свидетельствуют о его почти полной зависимости от России.

Такую оценку приводит в воскресной сводке разведка Великобритании.

"28 июля Россия выпустила, по меньшей мере, 20 ракет по северу Украины с территории Беларуси. Это произошло после того, как Россия использовала белорусскую территорию для нанесения основных ударов, неудачно попытавшись взять Киев в феврале", – говорится в сводке.

Лукашенко продолжает придерживаться линии Москвы по поводу украинского конфликта, пишут британские разведчики, приводя в качестве подтверждения заявление белорусского пенсионера от 21 июля о том, что Украина "должна принять требования России по прекращению войны".

"Его режим стал все более авторитарным: была введена смертная казнь за "подготовку террористических актов". Его частые и безосновательные обвинения о замыслах Запада в отношении Беларуси и Украины, вероятно, свидетельствуют о том, что он стал почти полностью зависим от России", - заключает британская разведка.