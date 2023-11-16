Цены на нефть ускорили снижение

Цены на нефть значительно ускорили падение вечером в четверг.

Стоимость январских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 18:17 в четверг составляет $78,31 за баррель, что на $2,87 (3,54%) ниже, чем на закрытие предыдущей сессии. Международный бенчмарк опустился ниже $79 за баррель впервые с 20 июля.

Фьючерсы на нефть WTI на декабрь на торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевели к этому времени на $2,90 (3,78%), до $73,76 за баррель.

Накануне цены на нефть снизились впервые за пять сессий на данных Министерства энергетики США, показавших увеличение запасов нефти в стране до максимального уровня с августа.