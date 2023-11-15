Си обещает не захватывать Тайвань силой, но допускает такую возможность

Президент США Джо Байден и лидер Китая Си Цзиньпин провели около четырех часов в пригороде Сан-Франциско, обсуждая вопросы, вызывающие напряженность в американо-китайских отношениях, и договорились о более тесном общении.

Си Цзиньпин заверил Байдена, что у Китая нет планов насчет военных действий в отношении Тайваня на ближайшие годы.

Байден сказал, что США "верят в статус-кво, и что мы просим китайцев уважать избирательный процесс на Тайване", - , сообщает Reuters со ссылкой на американского чиновника. Си ответил, что "мир - это хорошо, но в какой-то момент нам нужно перейти к более широкому урегулированию".

Таким образом, что Си допускает условия, при которых может быть применена сила. Он также призвал США прекратить поставки оружия на Тайвань и поддержать мирное "воссоединение" Китая с Тайванем, сообщают китайские государственные СМИ.

Си Цзинпин, беседуя с Джо Байденом, подтвердил, что возможный конфликт между Китаем и Соединенными Штатами будет иметь «невыносимые последствия» для обеих сторон, и что «мир достаточно велик, чтобы обе страны могли процветать».

По словам представителей правительств двух стран, Байден и Си договорились возобновить военные контакты, прерванные Китаем после визита на Тайвань в августе 2022 г. тогдашнего спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси.

"Мы вернулись к прямому, открытому ясному общению на прямой основе", - сказал Байден, добавив, что просчеты могут привести к реальным неприятностям с любой крупной страной.

Байден потребовал от обеих стран институционализации межвоенного диалога, а министр обороны США Ллойд Остин встретится со своим китайским коллегой, когда тот будет назначен, сообщил высокопоставленный американский чиновник.

За последний год между вооруженными силами США и Китая произошел ряд близких столкновений и ожесточенных обменов мнениями.

Байден и Си договорились о том, что Китай прекратит экспорт товаров, связанных с производством опиоида фентанила, который является основной причиной передозировки наркотиков в США. "Это спасет жизни людей", - сказал Байден, высоко оценив "приверженность" Си в этом вопросе.

В соответствии с соглашением Китай будет напрямую преследовать конкретные химические компании, производящие прекурсоры фентанила, сообщил журналистам высокопоставленный американский чиновник.

Лидеры двух стран также договорились собрать экспертов для обсуждения рисков, связанных с искусственным интеллектом.

Успех встречи Байден объяснил тем, что "просто разговаривали, просто были откровенны друг с другом, чтобы не было недопонимания".