Fitch оставил кредитный рейтинг Беларуси на уровне ограниченного дефолта

Международное рейтинговое агентство Fitch сохранило кредитный рейтинг Беларуси на уровне RD (ограниченный дефолт), поскольку власти страны продолжают попытки обслуживать внешний долг в облигациях белорусскими рублями.

«Рейтинг отражает текущую выплату обязательств по еврооблигациям в долларах США в национальной валюте», - говорится в пресс-релизе Fitch.

Агентство указывает, что власти Беларуси в феврале якобы погасили долларовый выпуск евробондов в объеме $800 млн.

Эксперты Fitch, в отличие от международных финансовых институтов прочат белорусской экономике падение на 1,3% в 2023 году и на 0,3% в 2024 году. Инфляция в Беларуси в 2023 году, согласно прогнозу Fitch, составит 8,7% в 2023 году, а в 2024 году ускорится до 9,5%.

Агентство также указало на усиление геополитических и санкционных рисков для экономики Беларуси из-за поддержки режимом Лукашенко российской военной агрессии в Украине.