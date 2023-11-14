Широкая денежная масса в Беларуси за январь-октябрь 2023 года выросла на 15,02%

Объем широкой денежной массы (ШДМ) в Беларуси на 1 ноября 2023 года составил 70439,1 млн. руб., увеличившись на 15,02% с начала года, сообщается в статотчете Национального банка. В октябре прирост замедлился до -1,53% с 3,78% в сентябре.

Объем наличных денег в обращении (денежный агрегат M0) составил на 1 ноября 2023 года 9013,6 млн. руб., сократившись на 0,94% в октябре. С начала года рост показателя составил 30,75%.

Активная рублевая денежная масса - денежный агрегат M1, который включает наличные деньги и текущие рублевые вклады в банках - составила 21127,9 млн. руб., сократившись на 5,11% за октябрь. С начала года агрегат вырос на 15,41%.

Рублевая денежная масса (денежный агрегат М2*), которая кроме агрегата М1 включает срочные рублевые депозиты, средства населения и юрлиц в рублевых ценных бумагах, в октябре сократилась на 2,65% и на 1 ноября составила 37540,4 млн. руб. С начала года рост показателя составил 20,43%.

В том числе, объем срочных рублевых депозитов составил 16877,1 млн. руб., сократившись на 1,32% с начала года (в октябре снижение на 2,35%). Переводные депозиты на 1 ноября составили 15612,7 млн. руб., увеличившись на 26,99% с начала года (в октябре рост на 2,39%).

Денежный агрегат М2 - денежная масса в национальном определении (из которого исключены средства населения и юрлиц в рублевых ценных бумагах) - на 1 ноября 2023 года составил 35404,0 млн. руб., увеличившись на 18,14% с начала года (в октябре снижение на 3,15%). Рублевый эквивалент валютных депозитов в октябре снизился на 0,13%, с начала года – вырос на 10,52% и на 1 ноября составил 32489,8 млн. руб.

В 2023 году объем широкой денежной массы Беларуси вырос на 15,02% при том, согласно основным направлениям денежно-кредитной политики, рост показателя должен составить 12-16%.