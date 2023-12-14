Широкая денежная масса Беларуси увеличилась за январь-ноябрь на 17,06%

Объем широкой денежной массы (ШДМ) в Беларуси на 1 декабря 2023 года составил 71689,0 млн. руб., увеличившись на 17,06% с начала года, сообщается в статотчете Национального банка. В ноябре прирост ускорился до 1,77% с -1,53% в октябре.

Объем наличных денег в обращении (денежный агрегат M0) составил на 1 декабря 2023 года 9014,6 млн. руб., увеличившись на 0,01% в ноябре. С начала года рост показателя составил 30,77%.

Активная рублевая денежная масса - денежный агрегат M1, который включает наличные деньги и текущие рублевые вклады в банках - составила 21726,1 млн. руб., увеличившись на 2,83% за ноябрь. С начала года агрегат вырос на 18,68%.

Рублевая денежная масса (денежный агрегат М2*), которая кроме агрегата М1 включает срочные рублевые депозиты, средства населения и юрлиц в рублевых ценных бумагах, в ноябре выросла на 3,42% и на 1 декабря составила 38824,9 млн. руб. С начала года рост показателя составил 24,55%.

В том числе, объем срочных рублевых депозитов составил 16867,4 млн. руб., сократившись на 1,38% с начала года (в ноябре снижение на 0,06%). Переводные депозиты на 1 декабря составили 15597,7 млн. руб., увеличившись на 26,86% с начала года (в ноябре спад на 0,10%).

Денежный агрегат М2 - денежная масса в национальном определении (из которого исключены средства населения и юрлиц в рублевых ценных бумагах) - на 1 декабря 2023 года составил 36647,9 млн. руб., увеличившись на 22,30% с начала года (в ноябре увеличившись на 3,51%). Рублевый эквивалент валютных депозитов в ноябре снизился на 0,08%, с начала года – вырос на 10,43% и на 1 декабря составил 32465,1 млн. руб.

В 2023 году объем широкой денежной массы Беларуси вырос на 17,06% при том, согласно основным направлениям денежно-кредитной политики, рост показателя должен составить 12-16%.