Широкая денежная масса Беларуси увеличилась за январь-август на 12,5%

Объем широкой денежной массы (ШДМ) в Беларуси на 1 сентября 2023 года составил 68929,8 млн рублей, увеличившись на 12,5% с начала года. Об этом сообщается в статотчете Национального банка.

В августе прирост ускорился до 4,6% с -1,7% в июле.

Объем наличных денег в обращении (денежный агрегат M0) составил на 1 сентября 2023 года 8938,2 млн рублей, увеличившись на 1,3% в августе. С начала года рост показателя составил 29,7%.

Активная рублевая денежная масса - денежный агрегат M1, который включает наличные деньги и текущие рублевые вклады в банках - составила 21553,0 млн рублей, увеличившись на 3,3% за август. С начала года агрегат вырос на 17,7%.

Рублевая денежная масса (денежный агрегат М2*), которая кроме агрегата М1 включает срочные рублевые депозиты, средства населения и юрлиц в рублевых ценных бумагах, в августе выросла на 3,9% и на 1 сентября составила 37005,1 млн рублей. С начала года рост показателя составил 18,7%.

В том числе объем срочных рублевых депозитов составил 16366,4 млн рублей, сократившись на 4,3% с начала года (в августе рост на 3,7%). Переводные депозиты на 1 сентября составили 15015,1 млн рублей, увеличившись на 22,1% с начала года (в августе рост на 7,4%).

Денежный агрегат М2 - денежная масса в национальном определении (из которого исключены средства населения и юрлиц в рублевых ценных бумагах) - на 1 сентября 2023 года составил 34997,8 млн рублей, увеличившись на 16,8% с начала года (в августе рост на 3,8%). Рублевый эквивалент валютных депозитов в августе вырос на 5,5%, с начала года – вырос на 6,7% и на 1 сентября составил 31381,5 млн рублей.

В 2023 году объем широкой денежной массы Беларуси вырос на 12,5% при том, согласно основным направлениям денежно-кредитной политики, рост показателя должен составить 12-16%.