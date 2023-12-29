Последнее обновление: 29.12.2023 12:10

Нацбанк Беларуси разобрался с инкассаторскими компаниями

Нацбанк Беларуси расширил лицензионные полномочия ОАО ”НКФО ”Белинкасгрупп“, которой указом Лукашенко предоставлено исключительного права государства на осуществление инкассации наличных денежных средств, перевозки наличных денежных средств, иных ценностей.

В частности, лицензия указанной структуры дополнена такими банковскими операциями как «привлечение денежных средств юридических лиц, в том числе банков-респондентов, на счета и во вклады (депозиты)» и «открытие и ведение банковских счетов юридических лиц, в том числе банков-респондентов».

Одновременно регулятор отозвал лицензию ЗАО ”НКФО ”ИНКАСС.ЭКСПЕРТ“ на осуществление банковской деятельности в связи с решением акционеров о ликвидации компании.

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