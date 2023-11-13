Представитель оппозиции возглавила Сенат Польши

Представительница оппозиционной "Гражданской платформы" Малгожата Кидава-Блонская, которая в 2021 году претендовала на участие в президентских выборах, в понедельник была избрана новым маршалком (спикером) Сената.

Кандидатуру Кидавы-Блонской поддержали 66 сенаторов, тогда как за другого претендента от партии власти "Право и справедливость" Марека Пенька отдали голоса 33 парламентария.

Согласно коалиционному соглашению, которое подписали лидеры оппозиционных сил – "Гражданская платформа", "Польша 2050", Польской народной партии и "Новой левицы", Кидава-Блоньская будет занимать должность председателя Сената до 13 ноября 2025 года, после чего ее должен заменить другой представитель оппозиции.

Малгожата Кидава-Блонская присоединилась к "Гражданской платформе" в 2001 году, после чего неоднократно избиралась в Сейм, а также работала в последнем правительстве Дональда Туска пресс-секретарем.

Политик баллотировалась на пост президента Польши на выборах в 2020 году, которые не состоялись из-за пандемии коронавируса, а в 2021-м году уступила мэру Варшавы Рафалу Тшасковскому. С декабря 2021 года она была вице-президентом "Гражданской платформы".