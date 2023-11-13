Спикером польского сейма избран представитель оппозиции

Представитель польской оппозиции Шимон Головня в понедельник избран спикером нижней палаты парламента Польши, сообщает Польское телевидение.

Он одержал победу над Элжбетой Витек, которую выдвигала правящая партия "Право и справедливость". За Головню отдали голоса 265 депутатов, за Витек - 193.

Согласно договоренности, достигнутой внутри оппозиционной коалиции (партии "Гражданская коалиция", "Третий путь" и "Новые Левые"), Головня, представитель партии "Третий путь", будет находиться в должности главы нижней палаты польского парламента до 13 ноября 2025 года, затем на этом посту на последующие два года его должен будет сменить представитель "Новых левых" Влодзимеж Чаржастый.

Польское телевидение отмечает, что выборы председателя - это первая задача сейма нового созыва. Первое заседание сейма нового созыва проходит в Варшаве в понедельник.