Газпром стал меньше по капитализации, чем его "дочка"

"Дочка" Газпрома – компания "Газпромнефть" – 10 ноября обошла материнскую компанию по капитализации.

По подсчетам Reuters, текущая капитализация Газпромнефти составляет $43,36 млрд, Газпрома – $43,29 млрд.

Сокращение рыночной капитализации Газпрома, когда-то стоившего $330 млрд и планировавшего увеличить этот показатель до $1 трлн, связано с тем, что он потерял львиную долю выручки в результате падения экспорта газа.

По расчетам Reuters, если поставка газа из России в последние два месяца 2023 года сохранится примерно на уровне предыдущих месяцев, то в этом году экспорт Газпрома в Европу, которая раньше была основным рынком сбыта для России, сократится вдвое до 28-29 млрд кубометров после 62 млрд кубометров годом ранее.

Газпромнефть, в противоположность материнской компании, дорожает благодаря высокой стоимости нефти и намерению выплатить высокие промежуточные дивиденды – 75% от чистой прибыли, а не 50%, как заложено в дивидендную политику компании.

Учитывая, что около 96% Газпромнефти владеет Газпромом, эти деньги получит именно он, а это значит, что ему их не хватает.