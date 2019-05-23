Последнее обновление: 23.05.2019 17:41

Капитализация «Газпрома» превысила 5 трлн руб. впервые за восемь лет

В ходе торгов на Московской бирже цена акций «Газпрома» 23 мая доходила до 212 руб., рост составил 1,8%.

В результате рыночная капитализация компании превысила 5 трлн руб. Как рассказал РБК аналитик Raiffeisenbank Андрей Полищук, это произошло впервые с июня 2011 года.

«Это не рекордная капитализация. Максимальный уровень был достигнут в мае 2008 года, когда компания стоила 8,7 трлн руб.», — отмечает эксперт.

По словам Полищука, основной причиной роста стала рекомендация совета директоров выплатить рекордные дивиденды по итогам 2018 года, а также хорошие результаты, которые позволяют сделать такие выплаты.

Накануне, 22 мая, стало известно, что совет директоров «Газпрома» рекомендовал собранию акционеров направить на дивиденды по итогам 2018 года 16,61 руб. на одну акцию, или 393,2 млрд руб. в общей сложности, — 27% прибыли по МСФО. Это более чем в два раза выше уровня дивидендов по итогам 2017 года и рекордный высокий размер за всю историю компании, указывала пресс-служба «Газпрома». Собрание акционеров состоится 26 июня в Санкт-Петербурге.

Помимо «Газпрома»? среди российских компаний капитализация превышает 5 трлн руб. лишь у Сбербанка. По состоянию на 14:45 мск она составляла 5,02 трлн руб.

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