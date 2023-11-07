Трамп отказался ехать в Украину по приглашению Зеленского из-за "конфликта интересов"

Бывший президент США Дональд Трамп решил не принимать приглашение Владимира Зеленского посетить Украину, чтобы самостоятельно убедиться в невозможности "договориться" о скором завершении войны с Россией.

Такой комментарий Трамп предоставил американскому телеканалу Newsmax.

"Я с большим уважением отношусь к президенту Зеленскому, но считаю, что было бы неуместно ехать в Украину в это время. Сейчас с ним ведет дело администрация Байдена, и я не хотел бы создавать конфликт интересов", – таков полный комментарий экс-президента США.

В интервью телеканалу NBC, которое транслировалось накануне, Зеленский предложил приехать в Украину Дональду Трампу, который ранее заявил, что в роли президента США мог бы завершить войну между Россией и Украиной за один день.

В более давнем интервью Зеленский призвал Трампа публично поделиться своими мирными планами по быстрому прекращению развязанной Россией войны.