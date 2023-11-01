Украина призывает США продолжить поставки ATACMS

Глава МИД Дмитрий Кулеба в разговоре с госсекретарем США Энтони Блинкеном призвал продолжить поставки ракет ATACMS.

"Я выразил благодарность за неизменное лидерство США в поддержке Украины и других демократических союзников в противодействии агрессии и террору", – прокомментировал Кулеба итоги разговора Кулеба.

Также, по его словам, после визита спецпредставителя США Пенни Прицкер он обсудил с американским коллегой дальнейшие усилия по восстановлению.

"Я поблагодарил США за критически важную военную помощь, в частности, за очень эффективные системы ATACMS, и подчеркнул важность их дальнейших поставок", – отметил Кулеба.

Топ-дипломаты также обсудили прогресс, достигнутый на недавней встрече по "формуле мира" на Мальте, и договорились продолжать "работать вместе для достижения справедливого и прочного мира в Украине".

Об обсуждении встречи на Мальте и ситуации на поле боя по результатам разговора сообщили и в Госдепе.

"Госсекретарь подтвердил приверженность Соединенных Штатов суверенитету и территориальной целостности Украины, а также продолжению предоставления Украине поддержки, необходимой для защиты ее независимости и защиты ее народа", – говорится в сообщении.