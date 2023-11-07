Последнее обновление: 07.11.2023 12:04

Власти Беларуси эвакуировали 117 граждан из Израиля

Белорусские власти в минувший понедельник вывезли 117 граждан из Израиля, сообщила пресс-служба МИД РБ.

Спецрейс "Белавиа", вылетевший из израильского аэропорта Бен Гурион приземлился в Минске в 18:20.

Посол Беларуси в Израиле Евгений Воробьев сообщил, что все пожелавшие покинуть Израиль граждане республики эвакуировались этим рейсом. Ранее Воробьев говорил, что более 500 граждан республики обратились в диппредставительство из-за обострения ситуации в регионе.

Спецрейс стал возможен после того, как власти Израиля на фоне санкций против госавиакомпании Белавиа дали разрешение на один гуманитарный рейс. Стоимость билета на спецрейс составила $550.

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