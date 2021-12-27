Лукашенко пригласил президента Израиля посетить Беларусь

Президент Израиля Ицхак Герцог сегодня разговаривал с Лукашенко по телефону, сообщает пресс-служба президента РБ.

Согласно сообщению, обсуждались двухсторонние отношения Беларуси и Израиля и направления их развития, а также комплекс гуманитарных вопросов.

"К слову, оказалось, что господин президент Израиля имеет белорусские корни, Беларусь - его малая родина. Сам Ицхак Герцог из Березино, а супруга его из Гомеля… Александр Лукашенко пригласил коллегу посетить малую родину", - сказано в сообщении.