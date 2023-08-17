Грузоперевозки в Беларуси в июле 2023 года упали на 10,3%

Грузовые перевозки в Беларуси в январе-июле 2023 г. составили 41,277 млрд. тонно-километров и упали на 22,4% к соответствующему периоду 2022 года.

В июле 2023 года грузоперевозки составили 6119,6 млн. тонно-километров и снизились на 0,9% к июню. В годовом выражении (к июлю 2022 года) грузоперевозки в июле упали на 10,3%, говорится в сообщении Белстата.

Перевозки пассажиров в Беларуси в январе-июле 2023 г. составили 13,0505 млрд. пассажиро-километров и выросли на 11,3% к соответствующему периоду 2022 года.

В июле 2023 года пассажироперевозки составили 2112,4 млн. пассажиро-километров и снизились на 1,5% к июню. В годовом выражении (к июлю 2022 года) пассажироперевозки в июле выросли на 5,4%.

За 7 месяцев в Беларуси было перевезено 892,2 млн. человек, что на 3,1% больше по сравнению с показателем соответствующего периода 2022 года.

В июле было перевезено 103,1 млн. человек, что на 9,4% меньше по сравнению с июнем. В годовом выражении число перевезенных пассажиров в июле выросло на 5,4%.