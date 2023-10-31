Премьер Израиля заявил о переходе к третьему этапу операции в Газе

Война против палестинского радикального движения ХАМАС вступила в третий этап, заявил премьер Израиля Биньямин Нетаньяху на заседании кабинета министров.

"Первый этап - блокировка - завершен. Второй этап - это обстрел их с воздуха, он продолжается все время. Третий этап - армия обороны Израиля расширяет свое наземное вторжение в сектор Газа. Она делает это размеренными, очень мощными шагами, добиваясь методичного, пошагового прогресса", - заявил Нетаньяху на заседании кабмина, передает Интерфакс.

"Мы находимся в разгаре войны. Мы поставили перед собой четкую цель уничтожить военный и управленческий потенциал ХАМАС. Мы делаем это систематически", - сказал премьер Израиля.

Он заверил, что Израиль продолжает усилия по освобождению заложников, и подчеркнул, что эта кампания потребует времени. Тем не менее, по его словам, "там будут подводные камни, будут трудности, будут потери".

"Но я обещаю вам одно: в конце концов, ХАМАС будет разгромлен. ХАМАС будет побежден; это будет другая Газа", - добавил Нетаньяху.