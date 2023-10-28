Израиль назвал «позором» резолюцию Генассамблеи ООН с призывом к гуманитарному перемирию

Посол Израиля в ООН Гилад Эрдан гневно отреагировал на принятую Генеральной Ассамблей ООН резолюцию с призывом к гуманитарному перемирию.

Резолюция, составленная арабскими государствами, призывает к немедленному гуманитарному перемирию между Израилем и ХАМАС и требованием впустить в сектор Газа гуманитарную помощь и защитить гражданское население.

«Сегодняшний день войдет в историю как день позора. Мы все стали свидетелями того, что ООН больше не содержит в себе ни капли легитимности или релевантности. Эта организация была учреждена после Холокоста с целью предотвращать зверства, а то зрелище, что мы сейчас наблюдали, не оставляет сомнений в том, что ООН привержена, как это ни печально, как ни трагично, тому чтобы не предотвращать зверства, а гарантировать, что они будут продолжаться. Израиль только что перенес крупнейшую резню евреев со времени Холокоста, но по мнению большинства так называемой семьи народов, Израиль не имеет права защищаться», - заявил Гилад Эрдан.

Резолюция прошла 120 голосами против 14 («против» проголосовали Израиль, США, Австрия, Хорватия, Чехия, Венгрия). 45 государств воздержались, но резолюция считается принятой, если за нее проголосовало две трети от общего числа голосовавших, а воздержания не учитываются.

Резолюции Генеральной Ассамблеи не имеют обязательной силы, но они отражают настроения мирового сообщества. Обязательной была бы резолюция Совета Безопасности ООН, но четыре попытки принять ее сорвались из вето то одной, то другой страны.

Как отмечает Reuters, Канада пыталась вписать в резолюцию пункт с осуждением «террористического нападения ХАМАС… и захвата заложников», но эта поправка не прошла — 88 стран проголосовали «за», 55 — «против».

Резолюция, тем не менее, требует «немедленного и безусловного освобождения» всех пленных, а также гуманного обращения с ними.