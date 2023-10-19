Молдова приветствует отказ Украины от термина "молдавский язык"

Президент Молдовы Майя Санду приветствовала отказ Украины от искусственного термина "молдавский язык".

"Приветствую совместное заявление президента Украины Владимира Зеленского и премьера Румынии Марчела Чолаку, которое признает румынский язык официальным языком румыноязычного меньшинства в Украине. Это важный шаг, усиливающий единство наших стран", – заявила Майя Санду.

В совместном заявлении глав правительств Украины и Румынии по итогам заседания было указано, что украинское правительство приняло решение "безотлагательно решить вопрос искусственного разграничения между румынским и "молдавским" языками путем имплементации соответствующих практических мер с должным учетом всех правовых аспектов".

В марте этого года парламент Молдовы принял инициированный партией власти законопроект, предусматривающий закрепление во всех законах страны понятия "румынский язык" вместо "молдавского" и "родного" языка.

"Молдавский язык" был придуман пропагандистами Советского Союза.