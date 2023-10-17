Лукашенко просит Иран поделиться опытом противостояния санкциям

Лукашенко просит Иран побыстрее поделиться опытом противостояния международным санкциям, объясняя спешку разрастающимся конфликтом на Ближнем Востоке.

«Вы знаете ситуацию, в которой находится Беларусь. Это примерно та же ситуация, в которой находитесь вы. Давление, оказываемое на наши государства беспрецедентное. Но вы научились уже этому в какой-то степени противостоять. И ваш опыт для нас весьма важен», - заявил сегодня Лукашенко на встрече вице-президентом Ирана Мохаммадом Мохбером в Минске.

«Самое важное и главное, исходя из опыта отношений с Ираном, что вашей и нашей бюрократии надо научиться очень оперативно работать. Если мы о чем-то договорились, это должно быть исполнено в срок. Самое главное для нас - это не санкции и давление, а время. И время потерять в результате бюрократических препонов нельзя», - также сказал Лукашенко.

«Тем более что обстановка в мире накаляется. Ближневосточный кризис способствует тому, что недружественные нам страны - США и Запад - постоянно направляют острие этого конфликта против Ирана», - добавил он.