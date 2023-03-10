Последнее обновление: 10.03.2023 18:17

Лукашенко улетает в Иран

Лукашенко 12-13 марта совершит официальный визит в Иран и проведет переговоры с президентом Эбрахимом Раиси, сообщила пресс-служба Лукашенко.

«Главной темой переговоров в Тегеране станет развитие взаимодействия по всему спектру двусторонних отношений с акцентом на торгово-экономическое сотрудничество. Встреча президентов пройдет в узком и расширенном составах с участием членов делегаций. Стороны обсудят реализацию проектов в сферах промышленности, сельского хозяйства, транспорта и логистики. Отдельное внимание будет уделено ситуации в регионе и в мире в целом», - говорится в сообщении.

В ходе визита планируется подписать комплексную "дорожную карту" всестороннего сотрудничества между Беларусью и Ираном.

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