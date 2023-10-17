Последнее обновление: 17.10.2023 13:20

Подозреваемый в совершении теракта в Брюсселе находится в реанимации

Правоохранительные органы Бельгии нейтрализовали исламистского террориста, который в понедельник застрелил двух граждан Швеции в центре Брюсселя.

Министр внутренних дел Бельгии Аннелис Верлинден сообщила, что при себе у террориста был автомат и во время задержания он получил серьезные ранения. Нападавший находится в реанимации.

Мужчину обнаружили в брюссельской коммуне Схарбек, сообщили в федеральной прокуратуре. Официально его личность еще не установили.

Вечером 16 октября в Брюсселе произошла стрельба. Впоследствии стало известно, что нападавший выкрикивал "Аллаху акбар" и является сторонником ИГИЛ. Двое погибших оказались шведскими футбольными фанатами и похоже, что нападавший умышленно стрелял в них. Мужчина прибыл на место происшествия и скрылся оттуда на скутере.

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