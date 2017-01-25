В Брюсселе во время антитеррористического рейда задержали семь человек

Бельгийская полиция задержала семь человек для допроса в рамках антитеррористической операции в Брюсселе. Об этом сообщили в бельгийской прокуратуре.

По данным, операция связана с расследованием возвращения в Бельгию возможных боевиков из Сирии.

Полиция не нашла во время обыска у задержанных ни оружия, ни взрывчатки, отмечает агентство. Операция проходила в девяти точках в Брюсселе и не связана с расследованием терактов в Брюсселе и в Париже.

Ранее, 15 января, были задержаны для допроса три человека. Во время обыска в их домах, ничего подозрительного не было найдено, рассказывали в прокуратуре.

Террористические акты в Брюсселе, жертвами которых стали 32 человека, были совершены в марте 2016 года. Жертвами терактов в Париже в ноябре 2015 года стали 130 человек. Ответственность за нападения взяла на себя террористическая организация «Исламское государство» (запрещена на территории Российской Федерации).