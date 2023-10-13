Европа требует от Турции выбрать сторону

Турция должна выбрать, быть ли ей на стороне Евросоюза с НАТО или на стороне России, Ирана, палестинского движения ХАМАС и ливанской шиитской группировки "Хезболлах".

Такое мнение выразил заместитель председателя Еврокомиссии Маргаритис Схинас на второй Конференции Восточного Средиземноморья и Юго-Восточной Европы в Брюсселе, передает ТАСС.

"С первого момента [эскалации палестино-израильского конфликта] все 27 стран - членов ЕС единогласно признали право Израиля на самооборону, осудили террористическую атаку и во всеуслышание заявили, что террору нет оправдания. Турция должна выбрать, на какой стороне истории она хочет быть: с нами - с Европейским союзом, НАТО, нашими ценностями, моралью Запада - или с Москвой, Тегераном, ХАМАС и "Хезболлах", - приводит высказывания Схинаса газета Naftemporiki.

Политик добавил, что "ответ должен быть совершенно ясным".

В то же время замглавы Еврокомиссии отметил, что Турция является ключевым партнером для стабильности в Европе и регионе Восточного Средиземноморья в таких областях, как иммиграция и торговля. Схинас также раскритиковал Анкару за то, что она не участвует в санкциях против России.