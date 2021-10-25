Президент Турции отказался от намерения выслать послов западных стран

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отказался от намерения объявить послов нескольких западных государств персонами нон грата.

Главы диппредставительств "пошли на попятный" и "будут осторожнее в заявлениях", - заявил Эрдоган на пресс-конференции в Анкаре вечером в понедельник, 25 октября.

Он добавил, что прежние заявления послов были направлены "против Турции и ее суверенитета", и заверил, что в планы Анкары не входило разжигание кризиса.

Ранее в тот же день посольства десяти западных государств распространили в Twitter заявление, в котором указали, что, в соответствии с Венской конвенцией о дипломатических сношениях, не намереваются вмешиваться во внутренние дела Турции.

23 октября Эрдоган пригрозил объявить персонами нон грата послов Германии, Франции, Дании, Финляндии, Нидерландов, Норвегии, Швеции, США, Канады и Новой Зеландии, которые призвали Турцию освободить заключенного в тюрьму турецкого бизнесмена, правозащитника, филантропа, основателя культурного фонда Османа Кавалу. Турецкий президент заявил, что дал МИД своей страны указание сделать это "как можно скорее".

Эрдоган обвинил дипломатов в "непристойности" и заявил, что "они должны уехать отсюда, если они не понимают Турцию". В международной дипломатии присвоение такой классификации, как "персона нон грата", обычно сопровождается высылкой, но конкретных сроков глава турецкого государства не назвал.

В начале прошлой недели главы дипмиссий десяти государств в совместном обращении призвали Турцию освободить Кавалу, который уже четыре года находится в тюрьме без обвинительного приговора.