Сразу пять пассажирских самолетов сегодня подали сигналы тревоги в России (обновлено)

12 октября сразу пять пассажирских самолетов подали сигналы тревоги в полете над территорией России. Об этом пишет агентство ТАСС со ссылкой на источники в авиационных службах РФ.

"Рейсы Череповец-Москва, Самара-Санкт-Петербург, Петрозаводск-Москва выставили код ответчика "Общая тревога", находясь в полете", - сказал собеседник агентства.

После этого, по его словам, сигналы тревоги подали также рейсы Сабетта-Москва и Петрозаводск — Санкт-Петербург.

Официального подтверждения этой информации нет.

Позже источники ТАСС сообщили, что причиной получения сигналов тревоги с бортов российских пассажирских лайнеров стал сбой в электронной системе отслеживания самолетов.

Все рейсы, от которых поступил сигнал тревоги, совершили штатные посадки в аэропортах назначения.

Однако в Росавиации вообще опровергли сообщения о сигналах тревоги от пяти самолетов.