Последнее обновление: 15.08.2024 18:32

Российский бомбардировщик разбился в Иркутской области

В Иркутской области разбился российский бомбардировщик Ту-22М3.

По данным Минобороны РФ, ракетоносец упал во время планового полета из-за технической неисправности. Он загорелся в воздухе. Экипаж успел катапультироваться и остался жив.

Это уже не первый Ту-22М3, который упал в этом году. В апреле такой самолет потерпел крушение в Ставропольском крае. Тогда в Украине заявили, что бомбардировщик был сбит силами украинской ПВО при содействии разведки.

По данным украинских спецслужб, в конце 2023 года у России оставалось 27 исправных Ту-22. Стоимость такого самолета составляет почти $300 млн.

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