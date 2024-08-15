Российский бомбардировщик разбился в Иркутской области

В Иркутской области разбился российский бомбардировщик Ту-22М3.

По данным Минобороны РФ, ракетоносец упал во время планового полета из-за технической неисправности. Он загорелся в воздухе. Экипаж успел катапультироваться и остался жив.

Это уже не первый Ту-22М3, который упал в этом году. В апреле такой самолет потерпел крушение в Ставропольском крае. Тогда в Украине заявили, что бомбардировщик был сбит силами украинской ПВО при содействии разведки.

По данным украинских спецслужб, в конце 2023 года у России оставалось 27 исправных Ту-22. Стоимость такого самолета составляет почти $300 млн.