Последнее обновление: 12.10.2023 13:07

Польские налоговики арестовали 6,5 млн контрабандных сигарет из Беларуси

Мазовецкая национальная налоговая администрация (KAS) и Центральное полицейское бюро расследований (CBŚP) обнаружили на складе недалеко от Вышкува большую партию сигарет без польских акцизных марок.

На складе находились коробки с более чем 6,5 миллионами сигарет преимущественно с белорусскими акцизными марками, сообщает пресс-служба Минфина Польши.

Оценочная стоимость изъятого товара составляет более 5 миллионов злотых. В случае продажи сигарет на черном рынке, потери госбюджета Польши составили бы почти 7 миллионов злотых.

В ходе операции правоохранители задержали 38-летнего поляка, владельца склада. Подозреваемый сознался в преступлении. Ему грозит штраф и до 5 лет лишения свободы.

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