Последнее обновление: 23.05.2023 13:23

Псковская таможня конфисковала тонну белорусской табачной контрабанды

Сотрудники Псковской таможни обнаружили более тонны сигарет в фуре с твердым биотопливом, сообщает пресс-служба Северо-Западного таможенного управления РФ.

Машина следовала в Польшу из Москвы через МАПП Убылинка и везла пеллеты для отопительных котлов.

«Таможенники осмотрели авто с применением инспекционно-досмотрового комплекса. При изучении полученных снимков инспекторы заподозрили несоответствие товара сведениям, представленным в документах. В результате таможенного досмотра в картонных коробках среди топливных гранул из лузги подсолнечника выявлено 65 тыс. пачек сигарет различных марок белорусского производства», - говорится в сообщении.

Общая стоимость табачной продукции превысила 7,5 млн российских рублей.

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