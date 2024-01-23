Таможня Литвы перехватила почти полмиллиона контрабандных сигарет из Беларуси

Должностные лица Таможенного управления Службы государственных доходов во время проверки товарных поездов на границе Латвии с Беларусью за два дня предотвратили контрабанду в общей сложности 23 830 пачек сигарет (476 600 сигарет).

Сигареты были спрятаны в вагонах с грузами сухого молока и кукурузного зерна, сообщает пресс-служба СГД.

В частности, 21 января таможенный кинолог со служебной собакой обнаружил контрабандные сигареты в товарном поезде, прибывшем в Латвию из Беларуси. Проверяя состав поезда, таможенник заподозрил наличие в вагоне незадекларированных товаров.

В ходе проверки выяснилось, что в вагоне с грузом кукурузного зерна спрятаны 27 коробок сигарет NZ Gold (270 тысяч сигарет или 13 500 пачек сигарет) с марками белорусского акцизного налога.

На следующий день, 22 января сотрудники таможенного пункта "Индра" обнаружили в товарном поезде из Беларуси в контейнере среди мешков с сухим молоком 20 коробок сигарет. Было изъято 206 600 сигарет (10 330 пачек сигарет) "NZ Gold" и "Минск" с белорусскими акцизными марками.

Сумма неуплаченных налогов в госбюджет за это количество сигарет составляет примерно 97 700 евро.