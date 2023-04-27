Смоленская таможня перехватила 500 тыс. пачек контрабандных сигарет из Беларуси

Почти 500 тыс. пачек белорусских сигарет без специальных российских акцизных марок обнаружили смоленские таможенники в грузовике, перевозившем хлебобулочные изделия.

По предварительной оценке, стоимость задержанной контрабанды превышает 56 млн рублей, сообщает пресс-служба Федеральной таможенной службы РФ.

«Фура с нелегальным грузом следовала из Беларуси в Санкт-Петербург и была остановлена таможенниками в районе населенного пункта Кругловка Смоленской области. Согласно документам, в страну ввозилось 12 тонн сушек и сухарей, при этом у всей партии истек срок годности», - говорится в сообщении.

«Просканировав авто с помощью мобильного инспекционно-досмотрового комплекса, таможенники обнаружили, что среди пищевых продуктов в грузовом отсеке сокрыто около тысячи коробок с сигаретами производства табачных фабрик «Неман» и «Табак-инвест», - также сказано в сообщении.

За перевозку немаркированных табачных изделий предусмотрена уголовная ответственность по ст. 171.1 УК РФ (хранение и сбыт немаркированной табачной продукции).