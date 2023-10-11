Власти Беларуси запустили процесс «упорядочивания» религиозных организаций

Нижняя палата парламента РБ сегодня в первом чтении приняла новую редакцию закона РБ «О свободе совести и религиозных организациях», которая расширяет возможности властей в части ликвидации таких организаций.

В частности, проектом закона предусматривается:

🔹введение ряда запретов, таких как запрет на использование в местах богослужений любой символики, кроме религиозной, размещение текстов и изображений, направленных на разжигание религиозной розни и вражды, запрет деятельности религиозных организаций, направленной против суверенитета РБ, ее конституционного строя и гражданского согласия, на занятие религиозными организациями политической деятельностью, на участие в деятельности политических партий, изменение порядка государственной регистрации религиозных организаций;

🔹расширение перечня случаев, при которых религиозная организация может быть ликвидирована (при несоответствии деятельности религиозных организаций основным направлениям внутренней и внешней политики Республики Беларусь, ее конституционного строя и гражданского согласия, деятельности, направленной на дискредитацию государственной власти в Республике Беларусь, пропаганду войны, социальной, национальной, религиозной, расовой вражды, иной экстремистской деятельности, унижение национальной чести и достоинства, на нанесение вреда здоровью и нравственности граждан, воспрепятствование получению обязательного общего среднего образования, в случае неустранения религиозной организацией в течение шести месяцев нарушений, послуживших основанием для вынесения письменного предупреждения, либо совершения таких нарушений повторно в течение года после вынесения указанного предупреждения и т.д.);

🔹регламентация миссионерской и паломнической деятельности (предусмотреть возможность создания религиозными организациями юридических лиц и структурных подразделений по оказанию социальных услуг, а также детских домов при монастырях);

🔹внесение иных изменений и дополнений, в частности, касающихся имущественных отношений религиозных организаций, использования их недвижимого и другого имущества.