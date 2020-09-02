Последнее обновление: 02.09.2020 08:52

Госсекретарь США призвал власти Беларуси разрешить въезд в страну Тадеушу Кондрусевичу

Госсекретарь США Майк Помпео призвал власти Беларуси разрешить въезд в страну главе католической церкви Тадеушу Кондрусевичу.

«Белорусские власти должны позволить архиепископа Кондрусевича вернуться, чтобы он мог заботиться о своей пастве во время продолжающихся протестов. Он и весь белорусский народ должны иметь возможность пользоваться своими основными свободами, включая свободу вероисповедания», - написал Помпео в Twitter.

Белорусские власти отказались впустить Кондрусевича в Беларусь, когда тот возвращался из Польши. Как заявил позже Лукашенко, власти подозревают, что у Кондрусевича есть еще одно гражданство некой страны.

Кондрусевич – гражданин Беларуси, а 10 лет назад у него было гражданство России, то которого он отказался.

В немилость Лукашенко глава католической церкви Беларуси впал после того, как жестко раскритиковал действия силовиков, блокировавших Красный котел на площади Независимости в Минске.

«Должен жить по закону. А если ты еще и в политику влез и потащил за собой верующих, католиков, которые прекрасные люди, тогда двойная ответственность», - высказался Лукашенко о Кондрусевиче.



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