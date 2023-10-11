Германия объявила о пакете военной помощи Украине на 1 млрд евро

Министерство обороны Германии во вторник, накануне заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины, объявило о "зимнем пакете" военной помощи Киеву на общую сумму около 1 миллиарда евро.

Новый пакет немецкой помощи прежде всего содержит средства противовоздушной обороны, в частности дополнительную систему Patriot и IRIS-T. Срок их отправки в Украину не уточняется.

Также в пакет войдут еще 10 танков Leopard 1A5, три дополнительные зенитные самоходные установки Gepard, двадцать медеваков и 15 бронированных автомобилей, которые будут в Украине "в следующие несколько недель".

"Этим новым "зимним пакетом" мы еще больше усиливаем оперативную готовность Вооруженных Сил Украины в грядущие месяцы", – прокомментировал министр обороны Германии Борис Писториус.

В Минобороны ФРГ также уточняют, что в течение октября Украина получит ранее обещанные системы ПВО – третью IRIS-T SLM (средней дальности) и вторую IRIS-T SLS (малой дальности).

Кроме того, для Сил спецопераций Украины Германия передаст дополнительный пакет поддержки на 20 миллионов евро, в который войдут транспортные средства, оружие и личное снаряжение, чтобы они "были более боеспособными".

Минобороны Германии напоминает, что страна является крупнейшим в Европе донором военной помощи Украине и вторым в мире после Соединенных Штатов, а также обеспечит обучение 10 тысяч украинских военных до конца 2023 года.