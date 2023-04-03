Последнее обновление: 03.04.2023 10:58

Немецкий концерн Rheinmetall строит базу в Румынии для обслуживания "Леопардов"

Немецкая компания-производитель вооружений Rheinmetall строит центр логистики и ремонта боевой техники в городе Сату Маре (Румыния) для обслуживания вооружений, поставленных Украине.

Центр начнет работать уже в этом месяце, сообщает Reuters со ссылкой на заявление компании.

База сможет обслуживать самоходные гаубицы, танки Leopard 2 и Challenger, боевые машины пехоты Marder, бронетранспортеры Fuchs и военные грузовики.

"Для нас в Rheinmetall главная забота - обеспечить силы НАТО и Украину наилучшей возможной поддержкой", - заявил руководитель концерна Армин Паппергер.

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