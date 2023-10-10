Белый дом назвал Иран соучастником нападения на Израиль

Администрация президента США считает Иран соучастником нападения ХАМАСа на Израиль, хотя и не имеет прямых доказательств, связывающих его с боевиками.

Об этом в эфире телеканала MSNBC заявил координатор Совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям, представитель Белого дома Джон Кирби, сообщает Reuters.

По его словам, Соединенные Штаты не имеют разведывательных данных или доказательств, которые бы указывали на прямое участие Ирана в атаках палестинской исламистской группировки ХАМАС в Израиле.

Он отметил, что Иран в течение длительного времени поддерживал ХАМАС и другие террористические сети в регионе, предоставляя им ресурсы и обучая их.

"И в этом отношении, очевидно, что Иран причастен к этому, но с точки зрения конкретных доказательств в отношении этого и такого рода атак, у нас нет ничего", – добавил Кирби.