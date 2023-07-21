Последнее обновление: 21.07.2023 13:35

США направляют два десантных корабля в Ормузский пролив в ответ на действия Ирана

В ответ на недавние попытки Ирана поставить под угрозу свободное движение торговли в Ормузском проливе и окружающих водах, США усиливают военное присутствие там двумя десантными кораблями, сообщил Пентагон.

"Этими действиями США демонстрируют приверженность к обеспечению свободы судоходства и сдерживанию иранской дестабилизирующей деятельности в регионе", - заявили в Пентагоне.

Два десантных корабля усилят недавно направленные в регион истребители F-35, F-16 и эсминец с управляемыми ракетами USS Thomas Hudner.

"Мы будем продолжать работать с союзниками-единомышленниками и партнерами … и принимать соответствующие скоординированные меры против угроз этому фундаментальному принципу международного порядка", — отметили в Минобороны США.

В начале июля флот ВМС США заявил, что иранские военные пытались задержать два нефтяных танкера в районе Ормузского пролива. Иран все обвинения отверг.



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